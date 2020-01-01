Ustream Coin (USTREAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ustream Coin (USTREAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ustream Coin (USTREAM) Informacije Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Službena web stranica: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Kupi USTREAM odmah!

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ustream Coin (USTREAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 196.84K $ 196.84K $ 196.84K Ukupna količina: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Količina u optjecaju: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 196.84K $ 196.84K $ 196.84K Povijesni maksimum: $ 0.0010819 $ 0.0010819 $ 0.0010819 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019692 $ 0.00019692 $ 0.00019692 Saznajte više o cijeni Ustream Coin (USTREAM)

Ustream Coin (USTREAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ustream Coin (USTREAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USTREAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USTREAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USTREAM tokena, istražite USTREAM cijenu tokena uživo!

USTREAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USTREAM? Naša USTREAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USTREAM predviđanje cijene tokena odmah!

