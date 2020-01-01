USSI (USSI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USSI (USSI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USSI (USSI) Informacije The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Službena web stranica: https://ssi.sosovalue.com/ Kupi USSI odmah!

USSI (USSI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USSI (USSI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Ukupna količina: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Količina u optjecaju: $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Povijesni maksimum: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Povijesni minimum: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Trenutna cijena: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Saznajte više o cijeni USSI (USSI)

USSI (USSI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USSI (USSI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USSI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USSI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USSI tokena, istražite USSI cijenu tokena uživo!

