USSI (USSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.018 24-satna najniža cijena $ 1.021 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.058 Najniža cijena $ 0.981961 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.02%

USSI (USSI) cijena u stvarnom vremenu je $1.018. Tijekom protekla 24 sata, USSItrgovalo je između najniže cijene $ 1.018 i najviše cijene $ 1.021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USSI je $ 1.058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981961.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USSI se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USSI (USSI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.21M Količina u optjecaju 8.06M Ukupna količina 8,064,929.28484082

Trenutačna tržišna kapitalizacija USSI je $ 8.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USSI je 8.06M, s ukupnom količinom od 8064929.28484082. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.21M.