USK (USK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.960727 $ 0.960727 $ 0.960727 24-satna najniža cijena $ 0.980199 $ 0.980199 $ 0.980199 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.960727$ 0.960727 $ 0.960727 24-satna najviša cijena $ 0.980199$ 0.980199 $ 0.980199 Najviša cijena ikada $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Najniža cijena $ 0.50022$ 0.50022 $ 0.50022 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.91% Promjena cijene (7D) +0.91%

USK (USK) cijena u stvarnom vremenu je $0.97713. Tijekom protekla 24 sata, USKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.960727 i najviše cijene $ 0.980199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USK je $ 1.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.50022.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USK se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i +0.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USK (USK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 1.65M 1.65M 1.65M Ukupna količina 1,652,987.648549 1,652,987.648549 1,652,987.648549

Trenutačna tržišna kapitalizacija USK je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USK je 1.65M, s ukupnom količinom od 1652987.648549. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.