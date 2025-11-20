UselessAni Cijena danas

Trenutačna cijena UselessAni (USELESSANI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USELESSANI u USD je -- po USELESSANI.

UselessAni trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,859.91, s količinom u optjecaju od 998.89M USELESSANI. Tijekom posljednja 24 sata, USELESSANI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, USELESSANI se kretao -- u posljednjem satu i -18.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UselessAni (USELESSANI)

Tržišna kapitalizacija $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Količina u optjecaju 998.89M 998.89M 998.89M Ukupna količina 998,888,780.817582 998,888,780.817582 998,888,780.817582

