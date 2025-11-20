USDZ Cijena danas

Trenutačna cijena USDZ (USDZ) danas je $ 0.855025, s promjenom od 0.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDZ u USD je $ 0.855025 po USDZ.

USDZ trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 255,706, s količinom u optjecaju od 300.00K USDZ. Tijekom posljednja 24 sata, USDZ trgovao je između $ 0.843747 (niska) i $ 0.875075 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.16, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.428493.

U kratkoročnim performansama, USDZ se kretao +0.79% u posljednjem satu i +2.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu USDZ (USDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 255.71K$ 255.71K $ 255.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 255.71K$ 255.71K $ 255.71K Količina u optjecaju 300.00K 300.00K 300.00K Ukupna količina 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDZ je $ 255.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDZ je 300.00K, s ukupnom količinom od 300000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.71K.