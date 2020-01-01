USDtb (USDTB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USDtb (USDTB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USDtb (USDTB) Informacije USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock's BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Službena web stranica: https://usdtb.money/

USDtb (USDTB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USDtb (USDTB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Ukupna količina: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Količina u optjecaju: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Povijesni maksimum: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Povijesni minimum: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 Trenutna cijena: $ 0.999943 $ 0.999943 $ 0.999943

USDtb (USDTB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USDtb (USDTB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDTB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDTB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDTB tokena, istražite USDTB cijenu tokena uživo!

USDTB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USDTB? Naša USDTB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

