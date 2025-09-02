USDtb (USDTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.999391 24-satna najviša cijena $ 1.002 Najviša cijena ikada $ 1.018 Najniža cijena $ 0.900502 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.06%

USDtb (USDTB) cijena u stvarnom vremenu je $0.999786. Tijekom protekla 24 sata, USDTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999391 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDTB je $ 1.018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.900502.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDTB se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDtb (USDTB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.52B Količina u optjecaju 1.52B Ukupna količina 1,521,779,475.831778

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDtb je $ 1.52B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDTB je 1.52B, s ukupnom količinom od 1521779475.831778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52B.