Više o USDTB

USDTB Informacije o cijeni

USDTB Službena web stranica

USDTB Tokenomija

USDTB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

USDtb Logotip

USDtb Cijena (USDTB)

Neuvršten

1 USDTB u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena USDtb (USDTB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:17 (UTC+8)

USDtb (USDTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999391
$ 0.999391$ 0.999391
24-satna najniža cijena
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24-satna najviša cijena

$ 0.999391
$ 0.999391$ 0.999391

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 0.900502
$ 0.900502$ 0.900502

-0.03%

-0.04%

-0.06%

-0.06%

USDtb (USDTB) cijena u stvarnom vremenu je $0.999786. Tijekom protekla 24 sata, USDTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999391 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDTB je $ 1.018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.900502.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDTB se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDtb (USDTB)

$ 1.52B
$ 1.52B$ 1.52B

--
----

$ 1.52B
$ 1.52B$ 1.52B

1.52B
1.52B 1.52B

1,521,779,475.831778
1,521,779,475.831778 1,521,779,475.831778

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDtb je $ 1.52B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDTB je 1.52B, s ukupnom količinom od 1521779475.831778. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.52B.

USDtb (USDTB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz USDtb u USD iznosila je $ -0.0004677840927327.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz USDtb u USD iznosila je $ +0.0000196957.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz USDtb u USD iznosila je $ -0.0003257302.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz USDtb u USD iznosila je $ -0.0005466043280878.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004677840927327-0.04%
30 dana$ +0.0000196957+0.00%
60 dana$ -0.0003257302-0.03%
90 dana$ -0.0005466043280878-0.05%

Što je USDtb (USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs USDtb (USDTB)

Službena web-stranica

USDtb Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USDtb (USDTB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USDtb (USDTB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USDtb.

Provjerite USDtb predviđanje cijene sada!

USDTB u lokalnim valutama

USDtb (USDTB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USDtb (USDTB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDTB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USDtb (USDTB)

Koliko USDtb (USDTB) vrijedi danas?
Cijena USDTB uživo u USD je 0.999786 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDTB u USD?
Trenutačna cijena USDTB u USD je $ 0.999786. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USDtb?
Tržišna kapitalizacija za USDTB je $ 1.52B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDTB?
Količina u optjecaju za USDTB je 1.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDTB?
USDTB je postigao ATH cijenu od 1.018 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDTB?
USDTB je vidio ATL cijenu od 0.900502 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDTB?
24-satni obujam trgovanja za USDTB je -- USD.
Hoće li USDTB još narasti ove godine?
USDTB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDTB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:53:17 (UTC+8)

USDtb (USDTB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.