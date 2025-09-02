USDT0 (USDT0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.997783 24-satna najniža cijena $ 1.002 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.052 Najniža cijena $ 0.975737 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.02%

USDT0 (USDT0) cijena u stvarnom vremenu je $0.999902. Tijekom protekla 24 sata, USDT0trgovalo je između najniže cijene $ 0.997783 i najviše cijene $ 1.002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT0 je $ 1.052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.975737.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT0 se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDT0 (USDT0)

Tržišna kapitalizacija $ 2.80B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.80B Količina u optjecaju 2.80B Ukupna količina 2,804,181,710.300359

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDT0 je $ 2.80B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT0 je 2.80B, s ukupnom količinom od 2804181710.300359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.80B.