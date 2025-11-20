USDai Cijena danas

Trenutačna cijena USDai (USDAI) danas je $ 0.999825, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDAI u USD je $ 0.999825 po USDAI.

USDai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 555,324,211, s količinom u optjecaju od 555.67M USDAI. Tijekom posljednja 24 sata, USDAI trgovao je između $ 0.999057 (niska) i $ 1.003 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.769779.

U kratkoročnim performansama, USDAI se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu USDai (USDAI)

