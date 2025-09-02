USD WINK (USDW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.905167 $ 0.905167 $ 0.905167 24-satna najniža cijena $ 0.99181 $ 0.99181 $ 0.99181 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.905167$ 0.905167 $ 0.905167 24-satna najviša cijena $ 0.99181$ 0.99181 $ 0.99181 Najviša cijena ikada $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Najniža cijena $ 0.392838$ 0.392838 $ 0.392838 Promjena cijene (1H) -2.22% Promjena cijene (1D) +1.05% Promjena cijene (7D) -2.72% Promjena cijene (7D) -2.72%

USD WINK (USDW) cijena u stvarnom vremenu je $0.965241. Tijekom protekla 24 sata, USDWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.905167 i najviše cijene $ 0.99181, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDW je $ 1.066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.392838.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDW se promijenio za -2.22% u posljednjih sat vremena, +1.05% u posljednjih 24 sata i -2.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USD WINK (USDW)

Tržišna kapitalizacija $ 258.90K$ 258.90K $ 258.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 610.96K$ 610.96K $ 610.96K Količina u optjecaju 268.22K 268.22K 268.22K Ukupna količina 632,958.5165535172 632,958.5165535172 632,958.5165535172

Trenutačna tržišna kapitalizacija USD WINK je $ 258.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDW je 268.22K, s ukupnom količinom od 632958.5165535172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 610.96K.