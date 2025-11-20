USD CoinVertible Cijena danas

Trenutačna cijena USD CoinVertible (USDCV) danas je $ 0.999787, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USDCV u USD je $ 0.999787 po USDCV.

USD CoinVertible trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,481,135, s količinom u optjecaju od 6.48M USDCV. Tijekom posljednja 24 sata, USDCV trgovao je između $ 0.996268 (niska) i $ 1.001 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.13, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.978779.

U kratkoročnim performansama, USDCV se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu USD CoinVertible (USDCV)

Tržišna kapitalizacija $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Količina u optjecaju 6.48M 6.48M 6.48M Ukupna količina 6,481,300.0 6,481,300.0 6,481,300.0

