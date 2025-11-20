US Nerite Dollar Cijena danas

Trenutačna cijena US Nerite Dollar (USND) danas je $ 1.001, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USND u USD je $ 1.001 po USND.

US Nerite Dollar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,194,452, s količinom u optjecaju od 2.19M USND. Tijekom posljednja 24 sata, USND trgovao je između $ 0.995438 (niska) i $ 1.008 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.61, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.931106.

U kratkoročnim performansama, USND se kretao +0.05% u posljednjem satu i +0.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu US Nerite Dollar (USND)

