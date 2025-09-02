US Degen Index 6900 (DXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00054145 $ 0.00054145 $ 0.00054145 24-satna najniža cijena $ 0.00267519 $ 0.00267519 $ 0.00267519 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00054145$ 0.00054145 $ 0.00054145 24-satna najviša cijena $ 0.00267519$ 0.00267519 $ 0.00267519 Najviša cijena ikada $ 0.00978671$ 0.00978671 $ 0.00978671 Najniža cijena $ 0.0001369$ 0.0001369 $ 0.0001369 Promjena cijene (1H) -3.02% Promjena cijene (1D) -12.13% Promjena cijene (7D) -8.77% Promjena cijene (7D) -8.77%

US Degen Index 6900 (DXY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00234325. Tijekom protekla 24 sata, DXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00054145 i najviše cijene $ 0.00267519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DXY je $ 0.00978671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DXY se promijenio za -3.02% u posljednjih sat vremena, -12.13% u posljednjih 24 sata i -8.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu US Degen Index 6900 (DXY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija US Degen Index 6900 je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DXY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.