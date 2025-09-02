Više o DXY

US Degen Index 6900 Cijena (DXY)

1 DXY u USD cijena uživo:

$0.00233576
$0.00233576$0.00233576
-12.40%1D
Grafikon aktualnih cijena US Degen Index 6900 (DXY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:41:08 (UTC+8)

US Degen Index 6900 (DXY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00054145
$ 0.00054145$ 0.00054145
24-satna najniža cijena
$ 0.00267519
$ 0.00267519$ 0.00267519
24-satna najviša cijena

$ 0.00054145
$ 0.00054145$ 0.00054145

$ 0.00267519
$ 0.00267519$ 0.00267519

$ 0.00978671
$ 0.00978671$ 0.00978671

$ 0.0001369
$ 0.0001369$ 0.0001369

-3.02%

-12.13%

-8.77%

-8.77%

US Degen Index 6900 (DXY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00234325. Tijekom protekla 24 sata, DXYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00054145 i najviše cijene $ 0.00267519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DXY je $ 0.00978671, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0001369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DXY se promijenio za -3.02% u posljednjih sat vremena, -12.13% u posljednjih 24 sata i -8.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu US Degen Index 6900 (DXY)

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija US Degen Index 6900 je $ 2.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DXY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.

US Degen Index 6900 (DXY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz US Degen Index 6900 u USD iznosila je $ -0.000323682276357097.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz US Degen Index 6900 u USD iznosila je $ +0.0005011813.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz US Degen Index 6900 u USD iznosila je $ +0.0064614837.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz US Degen Index 6900 u USD iznosila je $ +0.00196369908272041526.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000323682276357097-12.13%
30 dana$ +0.0005011813+21.39%
60 dana$ +0.0064614837+275.75%
90 dana$ +0.00196369908272041526+517.37%

Što je US Degen Index 6900 (DXY)

On a mission to onboard the next 1,000,000 degens to @Ethereum. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, US Degen Index 6900 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only. That's the US Degen Index 6900. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the DXY, utility IS volatility. $DXY is the most shilled ticker on Twitter from all stocks and crypto related accs. MILLIONS of tweets have been sent out about the US dollar and it's impact on markets.

Resurs US Degen Index 6900 (DXY)

US Degen Index 6900 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će US Degen Index 6900 (DXY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših US Degen Index 6900 (DXY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za US Degen Index 6900.

DXY u lokalnim valutama

US Degen Index 6900 (DXY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike US Degen Index 6900 (DXY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DXY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o US Degen Index 6900 (DXY)

Koliko US Degen Index 6900 (DXY) vrijedi danas?
Cijena DXY uživo u USD je 0.00234325 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DXY u USD?
Trenutačna cijena DXY u USD je $ 0.00234325. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija US Degen Index 6900?
Tržišna kapitalizacija za DXY je $ 2.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DXY?
Količina u optjecaju za DXY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DXY?
DXY je postigao ATH cijenu od 0.00978671 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DXY?
DXY je vidio ATL cijenu od 0.0001369 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DXY?
24-satni obujam trgovanja za DXY je -- USD.
Hoće li DXY još narasti ove godine?
DXY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DXY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
US Degen Index 6900 (DXY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.