Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 45.70K
Ukupna količina: $ 690.08M
Količina u optjecaju: $ 690.08M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.70K
Povijesni maksimum: $ 0
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina: Maksimalan broj REBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REBA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

REBA Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide REBA? Naša REBA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

