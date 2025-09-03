US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.53% Promjena cijene (1D) +3.40% Promjena cijene (7D) -23.64% Promjena cijene (7D) -23.64%

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REBA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REBA se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +3.40% u posljednjih 24 sata i -23.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)

Tržišna kapitalizacija $ 46.29K$ 46.29K $ 46.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.29K$ 46.29K $ 46.29K Količina u optjecaju 690.08M 690.08M 690.08M Ukupna količina 690,081,464.118558 690,081,464.118558 690,081,464.118558

Trenutačna tržišna kapitalizacija US Ambassador Animal Cruelty Law je $ 46.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REBA je 690.08M, s ukupnom količinom od 690081464.118558. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.29K.