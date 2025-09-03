US Ambassador Animal Cruelty Law Cijena (REBA)
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REBA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REBA se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, +3.40% u posljednjih 24 sata i -23.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija US Ambassador Animal Cruelty Law je $ 46.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REBA je 690.08M, s ukupnom količinom od 690081464.118558. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.29K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz US Ambassador Animal Cruelty Law u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz US Ambassador Animal Cruelty Law u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz US Ambassador Animal Cruelty Law u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz US Ambassador Animal Cruelty Law u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+3.40%
|30 dana
|$ 0
|+49.12%
|60 dana
|$ 0
|+3.42%
|90 dana
|$ 0
|--
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
