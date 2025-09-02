Više o $URO

Urolithin A Logotip

Urolithin A Cijena ($URO)

Neuvršten

1 $URO u USD cijena uživo:

$0.00173441
$0.00173441
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Urolithin A ($URO)
Urolithin A ($URO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00167355
24-satna najniža cijena
$ 0.00178352
24-satna najviša cijena

$ 0.00167355
$ 0.00178352
$ 0.144324
$ 0.00139615
-0.12%

-1.54%

-10.79%

-10.79%

Urolithin A ($URO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00173365. Tijekom protekla 24 sata, $UROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167355 i najviše cijene $ 0.00178352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $URO je $ 0.144324, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139615.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $URO se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -10.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Urolithin A ($URO)

$ 1.73M
--
$ 1.73M
999.70M
999,700,096.92
Trenutačna tržišna kapitalizacija Urolithin A je $ 1.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $URO je 999.70M, s ukupnom količinom od 999700096.92. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.

Urolithin A ($URO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Urolithin A u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Urolithin A u USD iznosila je $ +0.0001653352.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Urolithin A u USD iznosila je $ -0.0000483981.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Urolithin A u USD iznosila je $ -0.0006050852272725764.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.54%
30 dana$ +0.0001653352+9.54%
60 dana$ -0.0000483981-2.79%
90 dana$ -0.0006050852272725764-25.87%

Što je Urolithin A ($URO)

$URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Urolithin A Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Urolithin A ($URO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Urolithin A ($URO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Urolithin A.

Provjerite Urolithin A predviđanje cijene sada!

$URO u lokalnim valutama

Urolithin A ($URO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Urolithin A ($URO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $URO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Urolithin A ($URO)

Koliko Urolithin A ($URO) vrijedi danas?
Cijena $URO uživo u USD je 0.00173365 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $URO u USD?
Trenutačna cijena $URO u USD je $ 0.00173365. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Urolithin A?
Tržišna kapitalizacija za $URO je $ 1.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $URO?
Količina u optjecaju za $URO je 999.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $URO?
$URO je postigao ATH cijenu od 0.144324 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $URO?
$URO je vidio ATL cijenu od 0.00139615 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $URO?
24-satni obujam trgovanja za $URO je -- USD.
Hoće li $URO još narasti ove godine?
$URO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $URO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
