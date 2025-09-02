Urolithin A ($URO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00167355 $ 0.00167355 $ 0.00167355 24-satna najniža cijena $ 0.00178352 $ 0.00178352 $ 0.00178352 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00167355$ 0.00167355 $ 0.00167355 24-satna najviša cijena $ 0.00178352$ 0.00178352 $ 0.00178352 Najviša cijena ikada $ 0.144324$ 0.144324 $ 0.144324 Najniža cijena $ 0.00139615$ 0.00139615 $ 0.00139615 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) -10.79% Promjena cijene (7D) -10.79%

Urolithin A ($URO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00173365. Tijekom protekla 24 sata, $UROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00167355 i najviše cijene $ 0.00178352, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $URO je $ 0.144324, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139615.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $URO se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -10.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Urolithin A ($URO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,700,096.92 999,700,096.92 999,700,096.92

Trenutačna tržišna kapitalizacija Urolithin A je $ 1.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $URO je 999.70M, s ukupnom količinom od 999700096.92. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.73M.