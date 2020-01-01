urmom (URMOM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u urmom (URMOM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
urmom (URMOM) Informacije

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

Službena web stranica:
https://urmompls.com/
Bijela knjiga:
https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46

urmom (URMOM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za urmom (URMOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 873.46K
$ 873.46K
Ukupna količina:
$ 496.24M
$ 496.24M
Količina u optjecaju:
$ 496.24M
$ 496.24M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 873.46K
$ 873.46K
Povijesni maksimum:
$ 0.00564377
$ 0.00564377
Povijesni minimum:
$ 0.00161338
$ 0.00161338
Trenutna cijena:
$ 0.00175589
$ 0.00175589

urmom (URMOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike urmom (URMOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj URMOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja URMOM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku URMOM tokena, istražite URMOM cijenu tokena uživo!

URMOM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide URMOM? Naša URMOM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.