urmom (URMOM) Informacije Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN. Službena web stranica: https://urmompls.com/ Bijela knjiga: https://x.com/thecryptomando/status/1923570022594629737?s=46 Kupi URMOM odmah!

urmom (URMOM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za urmom (URMOM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 873.46K $ 873.46K $ 873.46K Ukupna količina: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M Količina u optjecaju: $ 496.24M $ 496.24M $ 496.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 873.46K $ 873.46K $ 873.46K Povijesni maksimum: $ 0.00564377 $ 0.00564377 $ 0.00564377 Povijesni minimum: $ 0.00161338 $ 0.00161338 $ 0.00161338 Trenutna cijena: $ 0.00175589 $ 0.00175589 $ 0.00175589 Saznajte više o cijeni urmom (URMOM)

urmom (URMOM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike urmom (URMOM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj URMOM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja URMOM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku URMOM tokena, istražite URMOM cijenu tokena uživo!

