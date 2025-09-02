urmom (URMOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00183418 $ 0.00183418 $ 0.00183418 24-satna najniža cijena $ 0.0020201 $ 0.0020201 $ 0.0020201 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00183418$ 0.00183418 $ 0.00183418 24-satna najviša cijena $ 0.0020201$ 0.0020201 $ 0.0020201 Najviša cijena ikada $ 0.00564377$ 0.00564377 $ 0.00564377 Najniža cijena $ 0.00161338$ 0.00161338 $ 0.00161338 Promjena cijene (1H) -1.31% Promjena cijene (1D) -1.89% Promjena cijene (7D) -13.70% Promjena cijene (7D) -13.70%

urmom (URMOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195458. Tijekom protekla 24 sata, URMOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00183418 i najviše cijene $ 0.0020201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena URMOM je $ 0.00564377, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161338.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, URMOM se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, -1.89% u posljednjih 24 sata i -13.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu urmom (URMOM)

Tržišna kapitalizacija $ 966.36K$ 966.36K $ 966.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 966.36K$ 966.36K $ 966.36K Količina u optjecaju 496.24M 496.24M 496.24M Ukupna količina 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

Trenutačna tržišna kapitalizacija urmom je $ 966.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju URMOM je 496.24M, s ukupnom količinom od 496239187.6645355. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 966.36K.