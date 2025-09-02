Više o URMOM

urmom Logotip

urmom Cijena (URMOM)

Neuvršten

1 URMOM u USD cijena uživo:

$0.00194736
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena urmom (URMOM)
urmom (URMOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00183418
24-satna najniža cijena
$ 0.0020201
24-satna najviša cijena

$ 0.00183418
$ 0.0020201
$ 0.00564377
$ 0.00161338
-1.31%

-1.89%

-13.70%

-13.70%

urmom (URMOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00195458. Tijekom protekla 24 sata, URMOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00183418 i najviše cijene $ 0.0020201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena URMOM je $ 0.00564377, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161338.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, URMOM se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, -1.89% u posljednjih 24 sata i -13.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu urmom (URMOM)

$ 966.36K
--
$ 966.36K
496.24M
496,239,187.6645355
Trenutačna tržišna kapitalizacija urmom je $ 966.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju URMOM je 496.24M, s ukupnom količinom od 496239187.6645355. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 966.36K.

urmom (URMOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz urmom u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz urmom u USD iznosila je $ -0.0009992508.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz urmom u USD iznosila je $ -0.0004707328.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz urmom u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.89%
30 dana$ -0.0009992508-51.12%
60 dana$ -0.0004707328-24.08%
90 dana$ 0--

Što je urmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

urmom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će urmom (URMOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših urmom (URMOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za urmom.

Provjerite urmom predviđanje cijene sada!

URMOM u lokalnim valutama

urmom (URMOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike urmom (URMOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o URMOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o urmom (URMOM)

Koliko urmom (URMOM) vrijedi danas?
Cijena URMOM uživo u USD je 0.00195458 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena URMOM u USD?
Trenutačna cijena URMOM u USD je $ 0.00195458. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija urmom?
Tržišna kapitalizacija za URMOM je $ 966.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za URMOM?
Količina u optjecaju za URMOM je 496.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za URMOM?
URMOM je postigao ATH cijenu od 0.00564377 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za URMOM?
URMOM je vidio ATL cijenu od 0.00161338 USD.
Koliki je obujam trgovanja za URMOM?
24-satni obujam trgovanja za URMOM je -- USD.
Hoće li URMOM još narasti ove godine?
URMOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte URMOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.