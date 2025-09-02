Upup Space Cijena (UPP)
Upup Space (UPP) cijena u stvarnom vremenu je $0.472791. Tijekom protekla 24 sata, UPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPP je $ 0.78226, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.472437.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Upup Space je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPP je 4.05M, s ukupnom količinom od 171000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.85M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Upup Space u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Upup Space u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Upup Space u USD iznosila je $ -0.0449113626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Upup Space u USD iznosila je $ -0.213927969687437.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dana
|$ -0.0449113626
|-9.49%
|90 dana
|$ -0.213927969687437
|-31.15%
UPUP stands as the world's first blockchain-based open protocol aggregation platform, revolutionizing the gaming industry by leveraging decentralized technology. Unlike traditional gaming platforms that restrict token usage or developer access, UPUP empowers users to create game protocol fund pools with any token on the Binance Smart Chain (BSC), such as its native UPP token (contract: 0x2cf50922ff77a24605e05c2a979f4f8d01d62413). This universal token compatibility allows players to participate in games using any BEP20 token, fostering inclusivity and lowering entry barriers for global users. By removing token-specific limitations, UPUP creates a dynamic, diverse ecosystem where players and creators can engage freely, driving innovation and adoption. The platform’s open-access model is a game-changer for developers. UPUP welcomes all program developers, regardless of experience or resources, to build and deploy game protocols. This democratized approach contrasts with closed ecosystems, enabling a broad range of creators—from independent developers to established studios—to contribute to the platform. Developers benefit from a permanent commission revenue model, earning ongoing profits from their games without expiration. This sustainable income stream, combined with UPUP’s high traffic, ensures creators gain both financial rewards and exposure, positioning the platform as a hub for entrepreneurial innovation. For developers, UPUP is more than a gaming platform; it’s a dual-benefit entrepreneurial ecosystem. By integrating their protocols, developers tap into UPUP’s growing user base, amplifying their projects’ visibility and user engagement. The platform’s traffic-driven model transforms clicks and interactions into tangible profits, offering a unique opportunity to scale projects while earning commissions. This dual advantage—financial gain and audience growth—makes UPUP an ideal launchpad for Web3 entrepreneurs seeking to innovate in blockchain gaming.
