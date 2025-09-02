Upup Space (UPP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.78226$ 0.78226 $ 0.78226 Najniža cijena $ 0.472437$ 0.472437 $ 0.472437 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Upup Space (UPP) cijena u stvarnom vremenu je $0.472791. Tijekom protekla 24 sata, UPPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPP je $ 0.78226, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.472437.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Upup Space (UPP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.85M$ 80.85M $ 80.85M Količina u optjecaju 4.05M 4.05M 4.05M Ukupna količina 171,000,000.0 171,000,000.0 171,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Upup Space je $ 1.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPP je 4.05M, s ukupnom količinom od 171000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.85M.