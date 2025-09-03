UPTOS (UPTOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) +2.55% Promjena cijene (7D) -4.76% Promjena cijene (7D) -4.76%

UPTOS (UPTOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPTOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPTOS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPTOS se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +2.55% u posljednjih 24 sata i -4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UPTOS (UPTOS)

Tržišna kapitalizacija $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.17K$ 29.17K $ 29.17K Količina u optjecaju 63.79B 63.79B 63.79B Ukupna količina 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879

Trenutačna tržišna kapitalizacija UPTOS je $ 29.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPTOS je 63.79B, s ukupnom količinom od 63789144392.30879. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.17K.