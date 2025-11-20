UpTop Cijena danas

Trenutačna cijena UpTop (UPTOP) danas je $ 0.00276024, s promjenom od 0.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UPTOP u USD je $ 0.00276024 po UPTOP.

UpTop trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 578,610, s količinom u optjecaju od 210.00M UPTOP. Tijekom posljednja 24 sata, UPTOP trgovao je između $ 0.00275244 (niska) i $ 0.00279138 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04540951, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00269655.

U kratkoročnim performansama, UPTOP se kretao -0.10% u posljednjem satu i -4.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UpTop (UPTOP)

Tržišna kapitalizacija $ 578.61K$ 578.61K $ 578.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Količina u optjecaju 210.00M 210.00M 210.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

