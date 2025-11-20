UPTOBER Cijena danas

Trenutačna cijena UPTOBER (UPTOBER) danas je --, s promjenom od 5.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UPTOBER u USD je -- po UPTOBER.

UPTOBER trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 61,568, s količinom u optjecaju od 903.35M UPTOBER. Tijekom posljednja 24 sata, UPTOBER trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00416857, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UPTOBER se kretao -0.46% u posljednjem satu i -15.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UPTOBER (UPTOBER)

