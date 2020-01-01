UpStable (USTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UpStable (USTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UpStable (USTX) Informacije USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! Službena web stranica: https://ustx.io Kupi USTX odmah!

UpStable (USTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UpStable (USTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.37K $ 19.37K $ 19.37K Ukupna količina: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M Količina u optjecaju: $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.03K $ 83.03K $ 83.03K Povijesni maksimum: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 Povijesni minimum: $ 0.00192267 $ 0.00192267 $ 0.00192267 Trenutna cijena: $ 0.00311771 $ 0.00311771 $ 0.00311771 Saznajte više o cijeni UpStable (USTX)

UpStable (USTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UpStable (USTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USTX tokena, istražite USTX cijenu tokena uživo!

