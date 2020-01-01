Upsorber (UP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Upsorber (UP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Upsorber (UP) Informacije upsorber aims to be a better store of value through improved game-theory. It allows holders to upsorb (stake) value. In contrast to normal staking, the amount of staking rewards that are paid out is correlated to a function of time that grows super-linearly with the stake length. This means that the protocol incentives holding the token longterm and delaying gratification. Službena web stranica: https://upsorber.com Kupi UP odmah!

Upsorber (UP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Upsorber (UP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.59K $ 10.59K $ 10.59K Ukupna količina: $ 2.57T $ 2.57T $ 2.57T Količina u optjecaju: $ 1.79T $ 1.79T $ 1.79T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Upsorber (UP)

Upsorber (UP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Upsorber (UP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UP tokena, istražite UP cijenu tokena uživo!

UP Predviđanje cijene

