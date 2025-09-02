upsidedowncat (USDCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +1.43% Promjena cijene (7D) +4.54% Promjena cijene (7D) +4.54%

upsidedowncat (USDCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, USDCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDCAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDCAT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i +4.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu upsidedowncat (USDCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 128.52K$ 128.52K $ 128.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.52K$ 128.52K $ 128.52K Količina u optjecaju 8.53B 8.53B 8.53B Ukupna količina 8,531,671,637.0 8,531,671,637.0 8,531,671,637.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija upsidedowncat je $ 128.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDCAT je 8.53B, s ukupnom količinom od 8531671637.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.52K.