Upheaval Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Upheaval Finance (UPHL) danas je $ 0.00233936, s promjenom od 10.80% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UPHL u USD je $ 0.00233936 po UPHL.

Upheaval Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 140,542, s količinom u optjecaju od 60.08M UPHL. Tijekom posljednja 24 sata, UPHL trgovao je između $ 0.00217961 (niska) i $ 0.00262258 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04077558, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UPHL se kretao +0.15% u posljednjem satu i -60.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Upheaval Finance (UPHL)

Tržišna kapitalizacija $ 140.54K$ 140.54K $ 140.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Količina u optjecaju 60.08M 60.08M 60.08M Ukupna količina 918,614,675.8143953 918,614,675.8143953 918,614,675.8143953

