Unvest (UNV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unvest (UNV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unvest (UNV) Informacije Securely trade your locked tokens with Unvest NFTs & LVTs. Unvest is the open multi-chain DeFi protocol for trading locked tokens. Free, fully customizable Vesting and Distribution for project owners. Službena web stranica: https://unvest.io Kupi UNV odmah!

Unvest (UNV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unvest (UNV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 678.61K $ 678.61K $ 678.61K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 780.16M $ 780.16M $ 780.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 869.83K $ 869.83K $ 869.83K Povijesni maksimum: $ 0.304292 $ 0.304292 $ 0.304292 Povijesni minimum: $ 0.00064114 $ 0.00064114 $ 0.00064114 Trenutna cijena: $ 0.00086983 $ 0.00086983 $ 0.00086983 Saznajte više o cijeni Unvest (UNV)

Unvest (UNV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unvest (UNV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNV tokena, istražite UNV cijenu tokena uživo!

