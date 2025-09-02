Unvest (UNV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.304292$ 0.304292 $ 0.304292 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Unvest (UNV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNV je $ 0.304292, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unvest (UNV)

Tržišna kapitalizacija $ 678.61K$ 678.61K $ 678.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 869.83K$ 869.83K $ 869.83K Količina u optjecaju 780.16M 780.16M 780.16M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unvest je $ 678.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNV je 780.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 869.83K.