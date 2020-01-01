Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Informacije Unvaxxed sperm is the new bitcoin Službena web stranica: https://unvaxsperm.world/ Kupi UNVAXSPERM odmah!

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.78K $ 104.78K $ 104.78K Ukupna količina: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Količina u optjecaju: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 104.78K $ 104.78K $ 104.78K Povijesni maksimum: $ 0.00442028 $ 0.00442028 $ 0.00442028 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010479 $ 0.00010479 $ 0.00010479 Saznajte više o cijeni Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM)

Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unvaxxed Sperm (UNVAXSPERM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNVAXSPERM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNVAXSPERM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNVAXSPERM tokena, istražite UNVAXSPERM cijenu tokena uživo!

UNVAXSPERM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNVAXSPERM? Naša UNVAXSPERM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNVAXSPERM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!