unstoppable coin Cijena danas

Trenutačna cijena unstoppable coin (UC) danas je --, s promjenom od 1.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UC u USD je -- po UC.

unstoppable coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,781.46, s količinom u optjecaju od 998.78M UC. Tijekom posljednja 24 sata, UC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UC se kretao +0.82% u posljednjem satu i -22.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu unstoppable coin (UC)

Tržišna kapitalizacija $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.78K$ 6.78K $ 6.78K Količina u optjecaju 998.78M 998.78M 998.78M Ukupna količina 998,784,992.970887 998,784,992.970887 998,784,992.970887

Trenutačna tržišna kapitalizacija unstoppable coin je $ 6.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UC je 998.78M, s ukupnom količinom od 998784992.970887. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.78K.