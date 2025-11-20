Unstable Tit Cijena danas

Trenutačna cijena Unstable Tit (UST) danas je $ 0.00005227, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UST u USD je $ 0.00005227 po UST.

Unstable Tit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 52,270, s količinom u optjecaju od 1.00B UST. Tijekom posljednja 24 sata, UST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00382655, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005227.

U kratkoročnim performansama, UST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unstable Tit (UST)

Tržišna kapitalizacija $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

