Unstable Cult Cijena danas

Trenutačna cijena Unstable Cult (USC) danas je $ 0.00229806, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USC u USD je $ 0.00229806 po USC.

Unstable Cult trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,298,061, s količinom u optjecaju od 1.00B USC. Tijekom posljednja 24 sata, USC trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01506928, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00229806.

U kratkoročnim performansama, USC se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unstable Cult (USC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unstable Cult je $ 2.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.30M.