UNLUCKY (UNLUCKY) Informacije UNLUCKY is a memecoin and NFT project with moon dreams, and a chubbily-cheeky black cat named UNLUCKY. His laser-focused eyes, Mona Lisa smile, and a patch on his head resembling the number 13, he dares you to give your bad lucks and misfortunes the middle finger. "To the moon, my degens! Unleash your unlucky-ness and LFGoooo! May our (anti)superstitions summon the benevolent spirits of the universe to our side! Remember, fortune favors the UNLUCKY'S who dare to play with it!" Službena web stranica: https://unlucky.fun Bijela knjiga: https://unlucky.fun/wp-content/uploads/2023/12/unlucky-blackpaper.pdf Kupi UNLUCKY odmah!

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNLUCKY (UNLUCKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 130.21K $ 130.21K $ 130.21K Ukupna količina: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B Količina u optjecaju: $ 130.00B $ 130.00B $ 130.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 130.21K $ 130.21K $ 130.21K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni UNLUCKY (UNLUCKY)

UNLUCKY (UNLUCKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNLUCKY (UNLUCKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNLUCKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNLUCKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNLUCKY tokena, istražite UNLUCKY cijenu tokena uživo!

