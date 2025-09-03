Više o UNAI

Unknown AI (UNAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00740367
$ 0.00740367$ 0.00740367

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.03%

+0.03%

Unknown AI (UNAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNAI je $ 0.00740367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unknown AI (UNAI)

$ 19.51K
$ 19.51K$ 19.51K

--
----

$ 19.51K
$ 19.51K$ 19.51K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unknown AI je $ 19.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.51K.

Unknown AI (UNAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unknown AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unknown AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unknown AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unknown AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+18.45%
60 dana$ 0+73.70%
90 dana$ 0--

Što je Unknown AI (UNAI)

UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements.

UNAI u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unknown AI (UNAI)

Koliko Unknown AI (UNAI) vrijedi danas?
Cijena UNAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNAI u USD?
Trenutačna cijena UNAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unknown AI?
Tržišna kapitalizacija za UNAI je $ 19.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNAI?
Količina u optjecaju za UNAI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNAI?
UNAI je postigao ATH cijenu od 0.00740367 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNAI?
UNAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNAI?
24-satni obujam trgovanja za UNAI je -- USD.
Hoće li UNAI još narasti ove godine?
UNAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:14:53 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.