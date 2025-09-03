Unknown AI (UNAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00740367$ 0.00740367 $ 0.00740367 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

Unknown AI (UNAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNAI je $ 0.00740367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unknown AI (UNAI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unknown AI je $ 19.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.51K.