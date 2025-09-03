Uniwhale (UNW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00187591 24-satna najviša cijena $ 0.00193973 Najviša cijena ikada $ 0.984857 Najniža cijena $ 0.00144181 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -3.99%

Uniwhale (UNW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00190661. Tijekom protekla 24 sata, UNWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187591 i najviše cijene $ 0.00193973, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNW je $ 0.984857, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00144181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNW se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Uniwhale (UNW)

Tržišna kapitalizacija $ 15.96K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.99K Količina u optjecaju 8.37M Ukupna količina 8,912,762.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uniwhale je $ 15.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNW je 8.37M, s ukupnom količinom od 8912762.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.99K.