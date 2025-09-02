Universal BTC (UNIBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,174 $ 107,174 $ 107,174 24-satna najniža cijena $ 110,891 $ 110,891 $ 110,891 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,174$ 107,174 $ 107,174 24-satna najviša cijena $ 110,891$ 110,891 $ 110,891 Najviša cijena ikada $ 124,390$ 124,390 $ 124,390 Najniža cijena $ 35,703$ 35,703 $ 35,703 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +0.80% Promjena cijene (7D) +1.17% Promjena cijene (7D) +1.17%

Universal BTC (UNIBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,151. Tijekom protekla 24 sata, UNIBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,174 i najviše cijene $ 110,891, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIBTC je $ 124,390, dok je najniža cijena svih vremena $ 35,703.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIBTC se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +0.80% u posljednjih 24 sata i +1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Universal BTC (UNIBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 224.84M$ 224.84M $ 224.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.84M$ 224.84M $ 224.84M Količina u optjecaju 2.04K 2.04K 2.04K Ukupna količina 2,040.56103086 2,040.56103086 2,040.56103086

Trenutačna tržišna kapitalizacija Universal BTC je $ 224.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNIBTC je 2.04K, s ukupnom količinom od 2040.56103086. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.84M.