UnitedStates National Debt Coin (USNDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.81% Promjena cijene (7D) +4.29% Promjena cijene (7D) +4.29%

UnitedStates National Debt Coin (USNDC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, USNDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USNDC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USNDC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.81% u posljednjih 24 sata i +4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

Tržišna kapitalizacija $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,766,007.483054 999,766,007.483054 999,766,007.483054

Trenutačna tržišna kapitalizacija UnitedStates National Debt Coin je $ 8.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USNDC je 999.77M, s ukupnom količinom od 999766007.483054. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.86K.