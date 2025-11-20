UnitedHealth xStock Cijena danas

Trenutačna cijena UnitedHealth xStock (UNHX) danas je $ 310.38, s promjenom od 1.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNHX u USD je $ 310.38 po UNHX.

UnitedHealth xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 572,225, s količinom u optjecaju od 1.85K UNHX. Tijekom posljednja 24 sata, UNHX trgovao je između $ 304.97 (niska) i $ 314.58 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 388.84, dok je rekordna najniža cijena bila $ 234.96.

U kratkoročnim performansama, UNHX se kretao +0.14% u posljednjem satu i -9.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UnitedHealth xStock (UNHX)

Tržišna kapitalizacija $ 572.23K$ 572.23K $ 572.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Količina u optjecaju 1.85K 1.85K 1.85K Ukupna količina 25,266.906446241 25,266.906446241 25,266.906446241

Trenutačna tržišna kapitalizacija UnitedHealth xStock je $ 572.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNHX je 1.85K, s ukupnom količinom od 25266.906446241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.82M.