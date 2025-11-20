United States of Memerica Cijena danas

Trenutačna cijena United States of Memerica (MEMERICA) danas je --, s promjenom od 1.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMERICA u USD je -- po MEMERICA.

United States of Memerica trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 73,996, s količinom u optjecaju od 100.00B MEMERICA. Tijekom posljednja 24 sata, MEMERICA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000174, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MEMERICA se kretao -0.69% u posljednjem satu i -10.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu United States of Memerica (MEMERICA)

Tržišna kapitalizacija $ 74.00K$ 74.00K $ 74.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.00K$ 74.00K $ 74.00K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

