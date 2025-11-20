Unit Solana Cijena danas

Trenutačna cijena Unit Solana (USOL) danas je $ 143.36, s promjenom od 2.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije USOL u USD je $ 143.36 po USOL.

Unit Solana trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,982,213, s količinom u optjecaju od 139.36K USOL. Tijekom posljednja 24 sata, USOL trgovao je između $ 130.83 (niska) i $ 144.07 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 253.02, dok je rekordna najniža cijena bila $ 129.4.

U kratkoročnim performansama, USOL se kretao -0.07% u posljednjem satu i -8.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unit Solana (USOL)

Tržišna kapitalizacija $ 19.98M$ 19.98M $ 19.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.69B$ 71.69B $ 71.69B Količina u optjecaju 139.36K 139.36K 139.36K Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

