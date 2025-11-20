Unit Fartcoin Cijena danas

Trenutačna cijena Unit Fartcoin (UFART) danas je $ 0.294342, s promjenom od 17.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UFART u USD je $ 0.294342 po UFART.

Unit Fartcoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,576,435, s količinom u optjecaju od 80.10M UFART. Tijekom posljednja 24 sata, UFART trgovao je između $ 0.236848 (niska) i $ 0.294211 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.69, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.229282.

U kratkoročnim performansama, UFART se kretao +1.52% u posljednjem satu i +2.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Unit Fartcoin (UFART)

Tržišna kapitalizacija $ 23.58M$ 23.58M $ 23.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294.34M$ 294.34M $ 294.34M Količina u optjecaju 80.10M 80.10M 80.10M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

