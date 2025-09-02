Unit Ethereum (UETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,235.88 $ 4,235.88 $ 4,235.88 24-satna najniža cijena $ 4,415.12 $ 4,415.12 $ 4,415.12 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,235.88$ 4,235.88 $ 4,235.88 24-satna najviša cijena $ 4,415.12$ 4,415.12 $ 4,415.12 Najviša cijena ikada $ 4,966.8$ 4,966.8 $ 4,966.8 Najniža cijena $ 1,403.61$ 1,403.61 $ 1,403.61 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) -0.88% Promjena cijene (7D) -0.88%

Unit Ethereum (UETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,383.25. Tijekom protekla 24 sata, UETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,235.88 i najviše cijene $ 4,415.12, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UETH je $ 4,966.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,403.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UETH se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -0.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unit Ethereum (UETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 366.04B$ 366.04B $ 366.04B Količina u optjecaju 541.93 541.93 541.93 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unit Ethereum je $ 1.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UETH je 541.93, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 366.04B.