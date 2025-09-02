Unistake (UNISTAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00629432 $ 0.00629432 $ 0.00629432 24-satna najniža cijena $ 0.0062963 $ 0.0062963 $ 0.0062963 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00629432$ 0.00629432 $ 0.00629432 24-satna najviša cijena $ 0.0062963$ 0.0062963 $ 0.0062963 Najviša cijena ikada $ 0.343043$ 0.343043 $ 0.343043 Najniža cijena $ 0.0017702$ 0.0017702 $ 0.0017702 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.25%

Unistake (UNISTAKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0062963. Tijekom protekla 24 sata, UNISTAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00629432 i najviše cijene $ 0.0062963, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNISTAKE je $ 0.343043, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0017702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNISTAKE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unistake (UNISTAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 159.28M 159.28M 159.28M Ukupna količina 279,999,999.0 279,999,999.0 279,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unistake je $ 1.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNISTAKE je 159.28M, s ukupnom količinom od 279999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.76M.