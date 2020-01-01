Unisocks (SOCKS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unisocks (SOCKS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unisocks (SOCKS) Informacije $SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH. Službena web stranica: https://unisocks.exchange/ Kupi SOCKS odmah!

Unisocks (SOCKS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unisocks (SOCKS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Ukupna količina: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 Količina u optjecaju: $ 298.99 $ 298.99 $ 298.99 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M Povijesni maksimum: $ 198,759 $ 198,759 $ 198,759 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 14,164.66 $ 14,164.66 $ 14,164.66 Saznajte više o cijeni Unisocks (SOCKS)

Unisocks (SOCKS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unisocks (SOCKS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOCKS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOCKS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOCKS tokena, istražite SOCKS cijenu tokena uživo!

SOCKS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOCKS? Naša SOCKS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOCKS predviđanje cijene tokena odmah!

