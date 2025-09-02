Unisocks (SOCKS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 14,046.35 $ 14,046.35 $ 14,046.35 24-satna najniža cijena $ 14,466.77 $ 14,466.77 $ 14,466.77 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 14,046.35$ 14,046.35 $ 14,046.35 24-satna najviša cijena $ 14,466.77$ 14,466.77 $ 14,466.77 Najviša cijena ikada $ 198,759$ 198,759 $ 198,759 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.20% Promjena cijene (7D) +1.62% Promjena cijene (7D) +1.62%

Unisocks (SOCKS) cijena u stvarnom vremenu je $14,348.38. Tijekom protekla 24 sata, SOCKStrgovalo je između najniže cijene $ 14,046.35 i najviše cijene $ 14,466.77, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOCKS je $ 198,759, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOCKS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unisocks (SOCKS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Količina u optjecaju 298.99 298.99 298.99 Ukupna količina 298.992857926618 298.992857926618 298.992857926618

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unisocks je $ 4.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOCKS je 298.99, s ukupnom količinom od 298.992857926618. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.29M.