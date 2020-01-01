Unique Utility (UNQT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unique Utility (UNQT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unique Utility (UNQT) Informacije Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Službena web stranica: https://unique.finance/ Bijela knjiga: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Kupi UNQT odmah!

Unique Utility (UNQT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unique Utility (UNQT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.51K $ 27.51K $ 27.51K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 64.94M $ 64.94M $ 64.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.37K $ 42.37K $ 42.37K Povijesni maksimum: $ 0.220548 $ 0.220548 $ 0.220548 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00042366 $ 0.00042366 $ 0.00042366 Saznajte više o cijeni Unique Utility (UNQT)

Unique Utility (UNQT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unique Utility (UNQT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNQT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNQT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNQT tokena, istražite UNQT cijenu tokena uživo!

