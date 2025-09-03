Više o UNQT

Unique Utility Logotip

Unique Utility Cijena (UNQT)

Neuvršten

1 UNQT u USD cijena uživo:

$0.00086815
$0.00086815$0.00086815
+83.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Unique Utility (UNQT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:52:43 (UTC+8)

Unique Utility (UNQT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.220548
$ 0.220548$ 0.220548

$ 0
$ 0$ 0

--

+83.69%

+73.82%

+73.82%

Unique Utility (UNQT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNQTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNQT je $ 0.220548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNQT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +83.69% u posljednjih 24 sata i +73.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unique Utility (UNQT)

$ 56.38K
$ 56.38K$ 56.38K

--
----

$ 86.82K
$ 86.82K$ 86.82K

64.94M
64.94M 64.94M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unique Utility je $ 56.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNQT je 64.94M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.82K.

Unique Utility (UNQT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Unique Utility u USD iznosila je $ +0.00039555.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Unique Utility u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Unique Utility u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Unique Utility u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00039555+83.69%
30 dana$ 0+97.70%
60 dana$ 0+33.99%
90 dana$ 0--

Što je Unique Utility (UNQT)

Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces.

Resurs Unique Utility (UNQT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Unique Utility Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unique Utility (UNQT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unique Utility (UNQT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unique Utility.

Provjerite Unique Utility predviđanje cijene sada!

UNQT u lokalnim valutama

Unique Utility (UNQT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unique Utility (UNQT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNQT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unique Utility (UNQT)

Koliko Unique Utility (UNQT) vrijedi danas?
Cijena UNQT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNQT u USD?
Trenutačna cijena UNQT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unique Utility?
Tržišna kapitalizacija za UNQT je $ 56.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNQT?
Količina u optjecaju za UNQT je 64.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNQT?
UNQT je postigao ATH cijenu od 0.220548 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNQT?
UNQT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNQT?
24-satni obujam trgovanja za UNQT je -- USD.
Hoće li UNQT još narasti ove godine?
UNQT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNQT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:52:43 (UTC+8)

Unique Utility (UNQT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.