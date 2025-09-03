Unique Utility (UNQT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.220548$ 0.220548 $ 0.220548 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +83.69% Promjena cijene (7D) +73.82% Promjena cijene (7D) +73.82%

Unique Utility (UNQT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNQTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNQT je $ 0.220548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNQT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +83.69% u posljednjih 24 sata i +73.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unique Utility (UNQT)

Tržišna kapitalizacija $ 56.38K$ 56.38K $ 56.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.82K$ 86.82K $ 86.82K Količina u optjecaju 64.94M 64.94M 64.94M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unique Utility je $ 56.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNQT je 64.94M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.82K.