UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UNION Protocol Governance (UNN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UNION Protocol Governance (UNN) Informacije UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. Službena web stranica: https://unn.finance Kupi UNN odmah!

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNION Protocol Governance (UNN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.83K $ 118.83K $ 118.83K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.21K $ 193.21K $ 193.21K Povijesni maksimum: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019322 $ 0.00019322 $ 0.00019322 Saznajte više o cijeni UNION Protocol Governance (UNN)

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNION Protocol Governance (UNN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNN tokena, istražite UNN cijenu tokena uživo!

UNN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNN? Naša UNN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNN predviđanje cijene tokena odmah!

