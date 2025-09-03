Više o UNN

UNN Informacije o cijeni

UNN Službena web stranica

UNN Tokenomija

UNN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

UNION Protocol Governance Logotip

UNION Protocol Governance Cijena (UNN)

Neuvršten

1 UNN u USD cijena uživo:

$0.00019604
$0.00019604$0.00019604
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena UNION Protocol Governance (UNN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:37:01 (UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.124261
$ 0.124261$ 0.124261

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.77%

-6.35%

-6.35%

UNION Protocol Governance (UNN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UNNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNN je $ 0.124261, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNN se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -6.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UNION Protocol Governance (UNN)

$ 120.55K
$ 120.55K$ 120.55K

--
----

$ 196.00K
$ 196.00K$ 196.00K

615.06M
615.06M 615.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNION Protocol Governance je $ 120.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNN je 615.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.00K.

UNION Protocol Governance (UNN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz UNION Protocol Governance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz UNION Protocol Governance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz UNION Protocol Governance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz UNION Protocol Governance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ 0+16.89%
60 dana$ 0+51.45%
90 dana$ 0--

Što je UNION Protocol Governance (UNN)

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs UNION Protocol Governance (UNN)

Službena web-stranica

UNION Protocol Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UNION Protocol Governance (UNN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UNION Protocol Governance (UNN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UNION Protocol Governance.

Provjerite UNION Protocol Governance predviđanje cijene sada!

UNN u lokalnim valutama

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UNION Protocol Governance (UNN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UNION Protocol Governance (UNN)

Koliko UNION Protocol Governance (UNN) vrijedi danas?
Cijena UNN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNN u USD?
Trenutačna cijena UNN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UNION Protocol Governance?
Tržišna kapitalizacija za UNN je $ 120.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNN?
Količina u optjecaju za UNN je 615.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNN?
UNN je postigao ATH cijenu od 0.124261 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNN?
UNN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNN?
24-satni obujam trgovanja za UNN je -- USD.
Hoće li UNN još narasti ove godine?
UNN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:37:01 (UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.